Conto “Terra Anfíbia” do obidense  Romualdo Andrade vencedor do prêmio Off Flip

O Conto “Terra Anfíbia” do obidense Romualdo de Andrade Filho ganhou o prêmio Off Flip de Literatura 2020 realizado na cidade de Paraty, Rio de Janeiro, com o resultado divulgado na quarta-feira, dia 11.

Romualdo de Andrade é obidense formado em Administração pela PUC-Campinas, cursa atualmente licenciatura em História da Universidade Mackenzie - SP.

Estamos publicando o conto “Terra Anfíbia” para que o leitor conheça e se delicie com o texto.

CLIQUE AQUI PARA LER O CONTO “TERRA ANFÍBIA”

