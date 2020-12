JUNTOS PELO BEM DE ÓBIDOS

Otávio Figueira.

Somos sabedores que nos últimos anos nosso Torrão tem enfrentado obstáculos de toda ordem, principalmente, quando relacionado à infraestrutura do município.

Entendo, pois, que o governo estadual deveria ter mais atenção e carinho com a nossa cidade não só pelo seu povo como também por sua bela e comovente história, sem esquecer os pontos turísticos que o mundo conhece.

Sinto-me, como obidense, até culpado em não participar ativamente para reverter essa situação. Convenhamos, porém, nada mais constrangedor para nós, obidenses, saber que à nossa cidade outrora “disputava”, "pari passu" com Santarém, a hegemonia do progresso entre as cidades do Baixo-Amazonas em vários aspectos socioeconômicos. Infelizmente, a meu ver, paramos no tempo observando cidades como Oriximiná, Juruti, Terra Santa, por exemplo, passarem à dianteira, em se tratando de desenvolvimento, deixando-nos para trás.

No entanto, o nosso povo é forte, trabalhador, inteligente, otimista e acredita que, unido, poderá reverter essa situação.

Em janeiro de 2021, democraticamente, nossa Óbidos terá nova administração e, quem sabe, possa ser o início dá tão sonhada “virada de chave” como foco no progresso e no desenvolvimento.

Todavia, sem quaisquer pretensões, a não ser de contribuir positivamente, elenco pontos básicos que, a meu sentir, pode fazer a diferença na nova gestão, após a fotografia dos números recebidos:

Administrar a folha de pagamento dos servidores em dia (sem atrasos);

Realocar servidores concursados em diversas secretarias, evitando-se o desequilíbrio quantitativo e privilegiando a equidade nas forças de trabalho;

Criar, sem ônus de salário para o município, um Conselho Administrativo, opinativo, composto por intelectuais aposentados, formados, respeitados pela comunidade e que se comprometa verdadeiramente com as demandas da população e, logicamente, de Óbidos;

Gerenciar, coordenar e fiscalizar diariamente os serviços de Limpeza de Capinação, Coleta de lixo, Iluminação Pública e Tapa Buracos;

Gestionar, junto ao governo do Estado, a solução definitiva para resolver a falta d’água no Centro da cidade, pendente há mais de 50 anos, e substituir a tubulação antiga que contribui sobremaneira para o desperdício de água tratada;

Exercitar a Transparência da gestão sem escamotear a verdade das ações;

Flexibilizar o bom relacionamento de confiança com o Vice, para que tenha a liberdade de viajar, sem atropelos, em busca de novos recursos em Belém e Brasília, por exemplo;

Selecionar, para administrar pastas complexas como da Saúde e da Educação, profissionais competentes com formação específica, exímios valorizadores dos recursos púbicos; e

Informatizar e interligar todas as secretarias e setores afins visando a celeridade, controle e melhoria dos processos;

Enfim, são sugestões básicas e a maioria com recursos financeiros assegurados, que estão relacionadas mais a gestão do que ao financeiro. Portanto, depois, em outra oportunidade, todos os itens poderiam ter suas operacionalidades dissecadas amiúde, não cabendo fazê-lo no momento presente. Espero que outros conterrâneos contribuam neste espaço com ideias, sugestões e propostas, todos, juntos pelo bem de Óbidos.

Desejo aos conterrâneos um Feliz Natal e que o ano de 2021 seja infinitamente melhor que 2020.

