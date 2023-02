THE DAY AFTER

Otávio Figueira.

Há cidades interioranas em que o calendário de eventos insólitos atrai com certa atipicidade um fluxo maior de pessoas para participar de determinada solenidade, principalmente institucional.

Recentemente na minha querida, hospitaleira e pacata cidade de Óbidos, participamos do Carnapauxis, movimento este que agrega um quantitativo significativo de conterrâneos, visitantes e turistas, modificando sobremaneira o dia a dia da rotina da cidade habituada, evidentemente, com a tranquilidade principalmente nesta época chuvosa em que a máxima é: "chuva/rede".

Ao final da festa, após 7 dias de folia, o ambiente mais solicitado e movimentado da cidade por parte dos visitantes deixa de ser o Centro Cultural "Haroldo Tavares"(Fobódromo), dando preferência ao porto da cidade em busca do transporte fluvial mais adequado para retornar a cidade de origem.

Eis que na quarta-feira a cidade e seu povo retornam à normalidade cotidiana, tendo como sinalização, para o povo católico, a Santa Missa das Cinzas, às11h.

Nota-se, contudo, que o potente som instalado para os dias de folia é "substituído" pelas conversas entre amigos e familiares; pelo latir dos cães; pelo cantar dos pássaros; pelos motores dos veículos; pelo murmurar das águas; pelo papo etílico dos retardatários cantando: "Ó quarta-feira ingrata...", enfim, o barulho dá vez ao silêncio.

Portanto, os costumes de nossa população são alterados radicalmente no período momesco só se fazendo sentir, indubitavelmente, após o dia seguinte ao encerramento do espetáculo com um "gostinho" de quero mais.

Óbidos/Pa, 25 de fevereiro de 2023