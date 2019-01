Pré Carnapauxis 2019: Bloco Pai da Pinga arrasta multidão pelas ladeiras de Óbidos

Mais uma vez o Bloco Pai da Pinga superou as expectativas de seus coordenadores e arrastou uma multidão pelas ruas de Óbidos, nesta segunda-feira, dia 21. O povo obidense já estava com saudade do Bloco, que abriu a temporada de folia momesca no dia primeiro de janeiro e vem mostrando a sua popularidade todas as segundas-feiras.

O Bloco Pai da Pinga saiu de sua concentração, Bar do Cachorrão, Bairro de Santa Terezinha, por volta da 18h em um percurso bastante longo, passando pelo cais do porto e retornando a Praça de Santa Terezinha, onde chegou por volta da 22h.

O Bloco Pai da Pinga sairá todas as segundas, até os dias oficiais do Carnapauxis, que iniciará no dia 26 de fevereiro e irá até o dia 5 de março, quando desfilarão os Blocos Oficiais.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS…



