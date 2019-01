Pré Carnapauxis 2019: Bloco Serra da Escama iniciou seu arrastão no Bairro Bela Vista

Neste domingo, dia 27, aconteceu o prosseguimento da programação do Pré Carnapauxis, e o Bloco Serra da Escama saiu pelas ruas de Óbidos arrastando uma multidão, o qual fez um longo percurso passando por vários bairros.

Este ano, o Bloco Serra da Escama surpreendeu com a inovação, pois a sua concentração aconteceu no Bairro Bela Vista pela primeira vez, de onde o Bloco saiu e foi muito bem recebido pela população. Lembrando, que nos anos anteriores o Bloco saía do Bairro da Prainha.

No próximo domingo, dia 03, será a vez do Bloco Águia Negra, do Bairro da Cidade Nova.

Este ano o Carnapauxis acontecerá no período de 27 de fevereiro a 05 de março.

Venha curtir o melhor e mais democrático carnaval de rua da Amazônia!

Www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS….



