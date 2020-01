Em Óbidos, Bloco Pai da Pinga abre Carnapauxis 2020

Aconteceu neste domingo, dia 1º de janeiro de 2020, a abertura da temporada de carnaval em Óbidos, denominada de Carnapauxis. O Bloco Pai da Pinga fez abertura arrastando milhares de pessoas que lotaram as ruas de Óbidos.

O Bloco Pai da pinga, como de praxe, saiu do Bar do Cachorrão, da Praça de Santa Terezinha, percorreu várias ruas da cidade e terminou na Praça da Cultura, onde os brincantes puderam se divertir até altas horas.

Destacamos aqui a presença dos visitantes de Oriximiná que foram a Óbidos especialmente para brincar e prestigiar a abertura do Carnapauxis com o Bloco Pai da Pinga.

A expectativa para o início do Carnapauxis era muito grande e o povo obidense superou todas as expectativas, lotando a Praça da Cultura. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 6, tem novamente o Bloco Pai da Pinga, dia oficial do Bloco, ou seja, todas as segundas terá Carnaval até os dias oficiais.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

Vídeo, Carlinho Pinheiro

