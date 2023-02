CARNAPAUXIS 2023: Escute as músicas do Carnapauxis

Todo ano os Blocos do Carnapauxis criam seus temas, elaboram suas músicas para que sejam executadas durante o período do carnaval e se tornem marcas registradas dos Blocos.

Para que os amantes do Carnapauxis conheçam as músicas de 2023, criamos um repósitório e publicamos as músicas deste ano e também as músicas dos carnavais anteriores, as quais poderão ser executadas nos linkes seguintes:

CLIQUE AQUI PARA OUVIR AS MÚSICAS DO CARNAPAUXIS 2023

01- Bloco Vai Ou Raxa

02 - Bloco Mirim

03 - Bloco Serra Da Escama

04 - Bloco Águia Negra

05 - Bloco Xupa Osso

06 - Bloco Unidos Do Morro

07 - Bloco Das Virgens

08 - Bloco Pai Da Pinga

