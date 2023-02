CARNAPAUXIS 2023:  A meninada fez a festa Bloco Mirim

A Festa do Mascarado Fobó já começou e a meninada fez a festa nesta quinta-feira, dia 16, com o Bloco Mirim Unidos do Umarizal, no segundo dia do Carnapauxis 2023. O Bloco desfilou levando muita alegria da meninada neste Carnaval do Reencontro da Cidade das Ladeiras, ao som da Música do Bloco, “Esperança e Alegria, composta por Arthur Jr, na voz de jovem Brenda Dianá Penha.

Com o tema “Esperança e alegria, a folia começa aqui”, o Bloco Mirim Unidos do Umarizal apresentou o tema que faz referência a manutenção da cultura do Carnapauxis, pelas milhares de crianças que, aprendem no Mirim, a paixão pela “Festa do Mascarado Fobó”.

O Bloco Mirim, fundado em 20 de fevereiro de 1998, é formado essencialmente por crianças fantasiadas, acompanhados por seus pais, tios, avós, primos e afins, que formaram uma multidão e acompanharam o Bloco, que este ano teve como tema: “Esperança e alegria, a folia começa aqui”.

Em seu desfile, o Bloco se apresentou com uma comissão de frente formada por 7 crianças, com idades entre 6 e 9 anos de idade. Como porta Estandarte teve a jovem Beatriz Vieire e a Rainha do Bloco da Inclusão foi representada por Paria Eduarda Canto. A outra rainha do Bloco foi a jovem Isabela pereira, entre outros destaques.

As crianças fantasiadas e entusiasmadas iniciaram seu desfile na Av. Dom Floriano, percorreram várias ruas até chegar a Praça da Cultura, onde aconteceu a concentração final, juntando crianças e adultos, que lotaram a arena da folia, a Praça da Cultura, que nos dias de carnaval, vira Fobódromo. O som ficou por conta da Banda Brisa Show , no trio e Banda Lazer no Palco.

Histórico do Bloco Mirim

Nesta sexta feira (17) será a vez do Bloco Unidos do Umarizal.

