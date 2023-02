CARNAPAUXIS 2023: Águia Negra “...incendeia e explode de alegria neste Carnaval”

O Bairro da Cidade Nova, com uma vista privilegiada da Serra da Escama, é um dos bairros mais tradicionais de Óbidos e se destaca pela alegria de seus moradores. É onde fica o Estádio Arizão, palco de disputa entre os vários times obidense, incluindo o Vila Nova, que tantas alegrias trouxe para o bairro. Seu símbolo é uma Águia Negra, que deu origem ao nome do Bloco Águia Negra, outro símbolo e orgulho do Bairro da Cidade Nova.

O Bloco Águia Negra desceu a ladeira da Cidade Nova neste sábado, dia 18, depois de uma forte chuva que caiu em Óbidos, atrazando o inicio do desfile, mesmo assim, com o forte refrão de sua música “Sai do chão, bate palmas, o Águia é puro auto astral, vermelho é brasa que incendeia de alegria e explode neste Carnaval”, que contagiou de alegria seus brincantes, que este ano contou com o tema: “Evolução do Águia”, uma multidão acompanhou o bloco, superando todas as expectativas.

Bloco Águia Negra honrando a sua tradição, seus componentes capricharam nas fantasias dos destaques, formou alas e trouxe como porta estandarte Evelin Santos, e sua fantasia com predominância o Símbolo do Bloco, uma Águia.

Como Rainha, trouxe a jovem Milena Marinho, e em sua fantasia fez referência dos quatro pontos cardeais do Bloco Águia Negra, referência aos fundadores e tema deste ano.

Outros destaque também foram enfatizados no Bloco, como a ala dos fundadores, Ala Tone Amaral, como também homenageou Ana Lúcia Silva , brincante de longa data do Águia. Outras alas também foram destaques, com fantasias belíssimas, o que faz com que o bloco se diferencie dos demais.

Alguns blocos obidenses, apesar de venderem abadás, como o Águia, não possuem cordão de isolamento, com isso, o carnaval de Óbidos torna-se ainda mais popular. Assim, nosso site procura mostrar através das fotografias feitas no grande arrastão da alegria do Águia Negra, as uais estamos postando a seguir.

Histórico do Bloco Águia Negra

Neste domingo (19) teremos o Bloco Xupa Osso, o Bloco da Alegria.

