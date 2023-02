CARNAPAUXIS 2023: Bloco das Virgens foi simplesmente divertido!

Você não tem fantasia para sair no Bloco das Virgens? É simples, você deve ter algumas mulheres em sua vida! Calma explicamos! Pode ser sua esposa, namorada, irmã, amigas ou outras. Basta você emprestar uma roupa se uma delas, se vestir, colocar uma peruca bem transada e uma maquiagem exagerada, e assim, você está “pronta” para entrar no Bloco das Virgens e é só soltar as frangas.

Assim começou a brincadeira no Bairro de Santa Teresinha, em 1993, o que virou o Bloco das Virgens, onde as mulheres não podiam participar do bloco, para que as “Virgens”, homens vestidos de mulheres, não tivessem concorrência. Nos anos que se seguiram, o “Bloco das Virgens” foi ganhando mais adeptos e já não só os rapazes alegres do bairro de Santa Terezinha que participam, mas de toda a cidade, transformando-o em um dos maiores e mais divertidos blocos do Carnapauxis.

Hoje, a tradição continua, e as mulheres para não ficarem de fora, se vestem de homem e tentam ganhar as “meninas” que capricharam no visual. Tem pra todo gosto: tigresas, bailarinas, colegiais, enfermeiras, tiazinhas, noivas, peruas, patricinhas, infinitas garotas extrovertidas, que nesta terça-feira (21) lotaram as ruas de Óbidos, dia oficial para o Bloco das Virgens desfilar, que este ano teve como tema: “As Geuixas e Terezinha!.

A concentração foi na Praça de Santa Terezinha de onde o bloco partiu, que teve na comissão de frente “As Gueixas de Santa Terezinha”, acompanhada da “porta estandarte”. O Bloco percorreu várias ruas, em um percurso bastante extenso, até chegar a Praça da Cultura que ficou completamente lotada, onde foi realizado o baile popular, finalizando assim o Carnapauxis 2023.

Se este ano não deu pra você participar do Bloco das Virgens, então estamos aguardando você no próximo ano, pois já demos todas as orientações, é só se preparar e rumar para Óbidos, pois estaremos aguardando você.

“Valeu Pauxis, te amamos demais”

Até o ano que vem!

Agradecemos aos nossos patrocinadores a confiança, sendo que suas marcas estão presentes em todas as postagens sobre o Carnapauxis 2023.

CLIQUE NAS IMAGENS PRA VER AS FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/5750-carnapauxis-2023-bloco-das-virgens-foi-simplesmente-divertido#sigProId205613ebca View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/5750-carnapauxis-2023-bloco-das-virgens-foi-simplesmente-divertido#sigProId9b30de75df View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto e Mauro Nayan