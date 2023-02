CARNAPAUXIS 2023: Bloco Xupa Osso, 25 anos de muita alegria pelas ruas de Óbidos

O povo obidense e visitantes já estavam com saudade do Bloco Xupa Osso, que saiu neste domingo, dia 19, arrastando uma multidão pelas ruas do centro histórico de Óbidos, descendo a Rua Bacuri. A concentração aconteceu na Praça de Sant´Ana, no centro da cidade, onde os foliões começaram a se reunir desde cedo e até a saída do bloco, por volta da 18h30h, quando a praça já estava praticamente lotada.

Fundado em 01/02/1997, o Bloco Xupa Osso, cujo nome tem origem no apelido dado aos filhos de Óbidos, que carinhosamente são chamados de “Xupa Osso”, é reconhecido como o bloco mais animado do Carnapauxis. Desfila sempre aos domingos de carnaval com organização e beleza. Suas camisas uniformizadas com detalhes coloridos estilo abadás, são as características do Bloco do Bairro Central.

Outras características do bloco são os Mascarados Fobós gigantes, que abrem o desfile juntamente com a Porta Estandarte. Durante o percurso do Bloco teve também o banho de cheiro, que refresca os foliões e deixa um aroma agradável por onde o bloco passa.

O Bloco Xupa Osso este ano completou 25 anos e comemorou com muita alegria de seus brincantes e por onde passou, as ruas ficaram completamente lotadas como poderão ver nas fotografias que estamos postando a seguir, num verdadeiro reencontro, depois de dois anos sem carnaval na terra do Mascarado Fobó. Na arena da folia, Praça da Cultura, a festa rolou até a madrugada.

Histórico do Bloco Xupa Osso

Nesta segunda-feira, dia 20, teremos o Bloco Unidos do Morro, o Bloco do Mascarado Fobó.

