O Pré Carnapauxis encerrou com o arrastão do Bloco das Virgens

O Bloco das Virgens encerrou seu arrastão do Pré Carnapauxis neste domingo, dia 12 de fevereiro, o qual saiu do Bairro de Santa Terezinha, percorreu várias ruas seguido por uma multidão de brincantes até a Praça da Cultura, onde realizou a festa da dispersão reunindo milhares de pessoas que se divertiram até as 22h.

Vídeo da chegada do Bloco na Praça da Cultura...

O Bloco encerrou esta primeira fase do Carnapauxis, que a partir da próxima quarta-feira, dia 15, com sete blocos que desfilarão nos dias oficiais, começando com o Bloco Vai ou Raxa e se estenderá até o dia 21 de fevereiro com o desfile do Bloco das Virgens, o Bloco mais irreverente do Carnapauxis.

Faça como Rio Amazonas, passe em Óbidos, e curta o melhor carnaval de Rua da Amazônia.

Todos estão convidados!

