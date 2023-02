O irreverente e divertido Bloco Pai da Pinga se despede do Carnapauxis 2023

O Bloco do Pai da Pinga desde janeiro vem mostrando um carnaval alegre, divertido e muito participativo. Seus personagens chamam a atenção de quem brinca no Bloco, o qual escolheu a segunda-feira para sair pelas ruas de Óbidos, sempre arrastando uma multidão.

O Bloco tem como símbolo maior um Boi, que relembra os Bois da época junina “Pintadinho” e “Pai do Campo”, que há muitos anos atrás saia pelas ruas da cidade acompanhado por muitas pessoas e desenvolvia todo um ritual, como a “Matança do Boi”, geralmente na última apresentação do cordão.

Vídeo do Bloco Pai da pinga no momento da saída da Praça de Santa Terezinha.

Assim, para manter a tradição, o Bloco Pai da Pinga, nesta segunda-feira, dia 20, reuniu seus brincante e personagens no Bar do Cachorrão, Bairro de Santa Terezinha, e durante todo dia, regado a muita “birita” e um delicioso caldo preparado especialmente para a “Matança do Boi”, simbolizando o encerramento do Bloco por este ano.

Acompanhamos o Bloco pela Cidade e comprovadamente é um Bloco diferente, primeiro pelos seus Músicos, que vão em um carro com muitos instrumentos musicais de sopro, tocando as antigas marchas do carnaval e as novas, compostas para os Blocos do Carnapauxis.

Vídeo do Pai da Pinga.

Os personagens são outro diferencial, que circulam pelo bloco, com suas características bem pessoal, alguns que já frequentaram e novos que ainda estão na ativa: “A Princesinha do Boi”, “Márcio Fruta”, que só canta em “Inglês”; Nilda Furação, a rainha do brega; e seus novos personagens, “Max”, “Manga”, “O Esculhambado do Curumu”; entre outros, que fizeram as suas apresentações e depois saíram pelas ruas da cidade, sempre no mesmo percurso.

E finalmente o povo obidense e visitantes que se divertem pra valer com a “batalha” da Maisena, muitos que há anos não brincavam carnaval voltaram a participar do autentico carnaval de rua. O Bloco foi homenageado com fogos em vários locais por onde passava.

Assim, o Bloco Pai da Pinga encerra mais um ano de participação no Pré Carnapauxis com grande sucesso, e mais uma vez, milhares de brincantes participaram do último arrastão do ano, sobre a Coordenação do Arthur & Cia. O que não faltou foi Maisena e muito carnaval puxado por Rosildo e seus parceiros da Banda do Pai da Pinga.

Lembrando que o Carnapauxis 2023, inicia nesta quarta-feira, dia 15, com o Bloco Vai ou Raxa e encerra dia 21, com o Bloco das Virgens. Serão 7 dias de muita diversão em Óbidos, a cidade da folia.

FOTOS: Clique nas imagens...



