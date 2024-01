Carnapauxis 2024: Bloco Xupa Osso defenderá o tema “Os mistérios da Bacuri”, escute a música

Neste ano de 2024, o Bloco Xupa Osso defenderá o tema: “Os mistérios da Bacuri”, a famosa rua Bacuri, morada de grandes personalidades da cidade e muitos mistérios e lendas, importante via, a mais falada ladeira de Óbidos, a qual se tornou palco do arrastão tradicional do domingo de Carnaval realizado pelo bloco Xupa Osso, que em 2024 vem homenagear, contando e cantando os mistérios dessa rua, que oficialmente se chama Dep. Raimundo Chaves.

Conforme descreve a diretoria do Bloco Xupa Osso, que tem como presidente Nathália Silva, ao apresentar o tema defendido no Carnapauxis 2024: “Mistérios ecoam pelo tempo, permanecendo vivos na memória do povo deste lugar. O Xupa Osso vai te contar, vamos viajar pra te mostrar nossa história, nossos segredos de uma forma diferente, respeitando nosso passado, esperanças no futuro e no nosso presente te convidando para brincar com a gente. Estamos no Carnapauxis e nosso lema é ser feliz”.

Associada ao tema, os compositores apresentarão a Música Tema do Bloco Xupa Osso, para o Carnapauxis 2024. Escute:

Ficha Técnica:

Letra e Música: Uendel Pinheiro

Voz e locução: Lelé Chaves e mais quatro Becks Vocais.

Arranjador e coordenador: Carlinho Bandeira (Tecladista e arranjador da Internacional Banda Carrapicho).

Metais, sopros é demais instrumentos: Banda do nosso também Internacional Jonacy do SAX.

www.obidos.net.br - Informações Diretoria do Bloco Xupa Osso