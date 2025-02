PRÉ CARNAPAUXIS 2025: Pai da Pinga foi pura diversão em seu arrastão

Na noite desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, o Bloco Pai da Pinga arrastou uma multidão pelas ruas de Óbidos, em seu antepenúltimo desfile antes dos dias oficiais do Carnapauxis. Conhecido por sua animação contagiante, o bloco segue sua tradição de sair todas as segundas-feiras desde o dia 1º de janeiro, tornando-se uma das atrações mais esperadas do pré-Carnapauxis, um dos maiores carnavais de rua da Amazônia.

Diferente dos demais blocos que desfilam durante a programação oficial do Carnapauxis, o Pai da Pinga inicia seu percurso no Bar do Cachorão, em frente à Praça de Santa Terezinha. O trajeto passa pelo cais do porto, retornando ao ponto de partida, garantindo um extenso circuito, animado pela Banda do Bloco, comandada por Arthur & Cia, que só tem instrumentos de sopro e de percussão, e embala os foliões que acompanham o arrastão com muita energia e entusiasmo.

Reveja a transmissão....

Durante o percurso, o bloco realizou diversas paradas estratégicas para agradecer e divulgar os colaboradores que apoiam sua realização semanalmente. A iniciativa é fundamental para manter a tradição e proporcionar alegria aos foliões que aguardam ansiosamente cada nova segunda-feira de festa.

A programação do pré-Carnapauxis continua no domingo, dia 16 de fevereiro, com o arrastão do Bloco Unidos do Morro. Na segunda-feira, dia 17, o Bloco Pai da Pinga retorna às ruas de Óbidos para mais uma noite de folia, preparando o clima para a grande festa do Carnapauxis 2025.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade