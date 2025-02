Carnapauxis 2025: Blocos lançaram suas músicas para embalar a folia

O Carnapauxis 2025 está chegando com tudo, e os blocos carnavalescos já prepararam seus temas e músicas para embalar os foliões. Como acontece todos os anos, as canções se tornam verdadeiras marcas registradas dos blocos, criando memórias inesquecíveis e animar a festa com muita energia e alegria.

Para garantir que os amantes do Carnapauxis possam se preparar para a folia, foi criado um repositório exclusivo com as músicas de 2025. Além disso, o acervo também conta com os sucessos dos carnavais anteriores, permitindo uma viagem no tempo pelos hits que marcaram a história da festa.

Prepare-se para cantar, dançar e viver a magia do Carnapauxis 2025. A festa promete ser inesquecível, e as músicas já estão disponíveis para aquecer os tamborins e o coração dos foliões.

Não fique de fora dessa!

Acesse, ouça e comece a curtir o clima do Carnapauxis 2025!

01- Bloco Vai Ou Raxa

02 - Bloco Mirim

03 - Bloco Serra Da Escama

04 - Bloco Águia Negra

05 - Bloco Xupa Osso

06 - Bloco Unidos Do Morro

07 - Bloco Das Virgens

08 - Bloco Pai Da Pinga

