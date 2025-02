PRÉ CARNAPAUXIS 2025: Bloco do Morro leva alegria pelas ruas de Óbidos

Em uma linda tarde ensolarada, o Bloco Unidos do Morro, conhecido por ser o lar dos icônicos Mascarados Fobós, agitou as ruas de Óbidos no penúltimo arrastão do Pré Carnapauxis 2025. O evento ocorreu neste domingo, dia 16, com início às 18h30, saindo da concentração do bloco e seguindo animadamente até a Praça da Cultura, onde a folia se estendeu até as 22h30.

O Bloco do Mascarado Fobó, uma verdadeira tradição do Carnapauxis, mostrou mais uma vez sua força e contagiou os foliões com os Mascarados levando alegria, muita animação e, claro, muita maisena. A energia do bloco reforçou o espírito do carnaval obidense, envolvendo turistas e moradores em uma grande celebração popular.

A expectativa agora se volta para os próximos eventos do Pré Carnapauxis. No domingo, dia 25, será a vez do Bloco das Virgens encerrar os arrastões dominicais, enquanto nesta segunda-feira, dia 26, o Bloco Pai da Pinga trará sua última apresentação, marcando o encerramento desta fase preparatória para o tão aguardado Carnapauxis 2025.

A folia, no entanto, está longe de acabar. No dia 26 de fevereiro terá início o desfile oficial do Carnapauxis 2025, com sete dias de festa. Confira a programação completa:

26/02: Vai ou Raxa

Vai ou Raxa 27/02: Bloco Mirim

Bloco Mirim 28/02: Serra da Escama

Serra da Escama 01/03: Águia Negra

Águia Negra 02/03: Xupa Osso

Xupa Osso 03/03: Unidos do Morro

Unidos do Morro 04/03: Bloco das Virgens

Todos os desfiles terão seu grandioso encerramento na Praça da Cultura, transformada no famoso Fobódromo, onde a magia do Carnapauxis se intensifica, reunindo milhares de foliões.

É hora de se preparar para participar do melhor e mais democrático carnaval de rua da Amazônia, o Carnapauxis! Vamos juntos celebrar essa tradição única que une alegria, criatividade e a energia contagiante do povo obidense.

GALERIA DE FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/7699-pre-carnapauxis-2025-bloco-do-morro-leva-alegria-pelas-ruas-de-obidos#sigProId8d58cc8060 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/7699-pre-carnapauxis-2025-bloco-do-morro-leva-alegria-pelas-ruas-de-obidos#sigProIded30adec54 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/7699-pre-carnapauxis-2025-bloco-do-morro-leva-alegria-pelas-ruas-de-obidos#sigProId7e602885c9 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/7699-pre-carnapauxis-2025-bloco-do-morro-leva-alegria-pelas-ruas-de-obidos#sigProIda6a6025f3c View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto e Vander N Andrade