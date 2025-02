Pré Carnapauxis 2025: Bloco Pai da Pinga agita os foliões em Óbidos

Óbidos, 17 de fevereiro de 2025 – O tradicional Bloco Pai da Pinga agitou as ruas de Óbidos nesta segunda-feira, dia 17, marcando o penúltimo arrastão do Pré Carnapauxis 2025. Com um percurso ampliado e cheio de energia, o bloco reuniu uma multidão de brincantes que seguiram animados ao som da Banda Bloco, comandada por Artur Júnior, e com a participação especial do renomado saxofonista Rosildo, músico muito admirado pelos obidenses.

Diferente dos anos anteriores, o Bloco Pai da Pinga percorreu não apenas o trajeto tradicional, saindo do Bairro de Santa Terezinha, passando pelo cais do porto e retornando ao ponto de partida, mas também deu uma volta extra pelo bairro, ampliando a festa e a interação com a comunidade. A alegria contagiante e o ritmo envolvente fizeram do evento mais uma celebração memorável do carnaval de rua da Amazônia.

O encerramento da participação do Bloco Pai da Pinga no Carnapauxis 2025 está marcado para a próxima segunda-feira, dia 24, com o tradicional ritual da Matança do Boi, um momento simbólico que encerra a folia do bloco. A partir do dia 26 de fevereiro, começam oficialmente os dias do Carnapauxis 2025, prometendo ainda mais animação e diversão para todos os foliões.

Óbidos, conhecida nesta época como a "Capital da Folia", convida todos a mergulharem na magia de um dos melhores e mais democráticos carnavais de rua da Amazônia. Faça como o Rio Amazonas, passe em Óbidos, e venha curtir o Carnapauxis!

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade