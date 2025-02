Bloco das Virgens encerra o Pré Carnapauxis 2025 com grande arrastão em Óbidos

O Pré Carnapauxis 2025 atingiu seu ponto alto neste domingo (23) com o tradicional e animado arrastão do Bloco das Virgens, que reuniu uma multidão de foliões nas ruas de Óbidos, no Pará. A concentração teve início no Bairro de Santa Terezinha, de onde os brincantes seguiram em cortejo festivo, celebrando com muita música, fantasias irreverentes e animação contagiante.

A festa culminou na Praça da Cultura, local da grande dispersão, onde milhares de foliões se reuniram para dançar e festejar até as 22h30. O evento marcou o encerramento da primeira fase do Carnapauxis 2025, deixando os obidenses e visitantes em clima de expectativa para os desfiles oficiais.

Na próxima quarta-feira (26), a programação do Carnapauxis entra em sua fase principal, com o início dos desfiles dos sete blocos carnavalescos que prometem movimentar as ruas de Óbidos até o dia 4 de março. O Bloco Vai ou Raxa (26/02) será o primeiro a entrar em cena, dando início a uma sequência de eventos que culminará com o esperado desfile do Bloco das Virgens (04/03), conhecido por sua irreverência e criatividade.

Antes disso, os foliões ainda terão a oportunidade de se despedir da fase preliminar do evento com a apresentação do Bloco Pai da Pinga nesta segunda-feira (24), prometendo uma noite de pura diversão e despedida em grande estilo.

O Carnapauxis 2025 se consolida como uma das maiores festas populares da Amazônia, trazendo para Óbidos uma explosão de cores, música e tradição. A cidade está pronta para receber turistas e foliões de todo o Brasil, garantindo uma experiência inesquecível.

“Faça como o Rio Amazonas: passe em Óbidos e curta o melhor carnaval de rua da Amazônia!”

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade