Carnapauxis 2025: Bloco Vai ou Raxa abre oficialmente o Carnapauxis em Óbidos

Óbidos, 26 de fevereiro de 2025 – O aguardado Carnapauxis, um dos carnavais de rua mais vibrantes da Amazônia, teve início nesta quarta-feira (26) com a tradicional apresentação do Bloco Vai ou Raxa. O evento, que acontece na histórica cidade de Óbidos, promete sete dias de pura alegria, reunindo foliões de diversas partes do Brasil em uma festa marcada pela diversidade, cores e tradição.

Com mais de dez anos de história, o Bloco Vai ou Raxa se consolidou como um dos grandes destaques do Carnapauxis. Desde 2015, o bloco tem a honra de abrir a programação oficial do carnaval obidense, levando às ruas um espetáculo de criatividade e animação. Para a edição de 2025, o tema escolhido foi "Tua História, nossa Cultura e nossa Alegria", que inspirou tanto as fantasias dos brincantes quanto a música oficial do bloco, embalando os foliões em um desfile contagiante.

Conhecido por suas fantasias elaboradas e alas temáticas, o Bloco Vai ou Raxa trouxe para este ano uma ala de abertura composta por jovens brincantes, cuja energia e entusiasmo encantaram o público. A porta-estandarte, a jovem Fernanda Beatriz, brilhou com sua performance graciosa, enquanto a Rainha do Bloco, Nayane Queiroz, desfilou deslumbrante com uma fantasia denominada "Majestosa da Noite", representando a noite da maior representação cultural obidense, o desfile do Bloco.

O desfile teve início às 19h20 no Bairro São Francisco, divididos em 10 alas, com belas fantasias e arrastando muitos foliões pelas ruas de Óbidos até a Praça da Cultura, onde a festa seguiu animada ao som da Banda 220 Wolts no trio elétrico. A celebração continuou na Arena da Folia, onde Netinho Moreno e Banda Elite garantiram um show eletrizante, embalando os foliões com muito ritmo e alegria até altas horas da noite.

A programação do Carnapauxis 2025 segue a todo vapor, com mais seis blocos oficiais prontos para agitar as ruas da cidade nos próximos dias. A expectativa é de que a festa deste ano reforce a tradição e a magia do carnaval obidense, reunindo milhares de pessoas em uma celebração única à beira do majestoso Rio Amazonas.

A folia está apenas começando! Venha para Óbidos e viva a magia do Carnapauxis 2025!

- Clique aqui para ver o histórico do Bloco Vai-ou-Raxa

O Carnapauxis continua nesta quinta-feira (27) com o Bloco Mirim, a alegria da criançada.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Mauro Naya e Vander N Andrade