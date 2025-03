Carnapauxis 2025: Bloco Mirim celebra 27 anos de história e tradição

Óbidos, 27 de fevereiro de 2025 – O segundo dia da Festa do Mascarado Fobó, um dos eventos mais aguardados do Carnapauxis, foi marcado pela animação e pelo colorido do Bloco Mirim Unidos do Umarizal. Com o tema "Revivendo Nossa História", o bloco mirim encantou o público com um desfile vibrante, repleto de energia e criatividade, reforçando a sua história e paixão pela cultura carnavalesca obidense.

A porta-estandarte do bloco foi conduzida com maestria por Maria Eduarda da Assunção, enquanto Ana Clara Silva, ambas trouxeram para a venida uma releitura da fantasias de anos em que o Bloco participou dos concursos que existia. Outras integrantes brilharam durante o desfile, demonstrando o talento e a dedicação das crianças de Óbidos pela história do Bloco. A comissão de frente, formada por crianças entre 6 e 10 anos, arrancou aplausos e sorrisos do público ao percorrer a Avenida Dom Floriano e as ruas adjacentes, culminando na Praça da Cultura, área de dispersão dos Blocos.

Vídeo...

A Praça da Cultura foi o ponto de encontro para a concentração final, reunindo famílias, foliões e admiradores da tradição carnavalesca. Ao som da Banda Lazer, que animou o trio elétrico, e da Banda Brisa Show, que comandou o palco principal, a multidão celebrou a alegria e a magia do Carnapauxis 2025. O Bloco Mirim, com sua energia contagiante, mais uma vez deixou sua marca na história do carnaval obidense, fortalecendo a tradição e o amor das crianças pela folia.

Ao completar 27 anos, o Bloco Mirim Unidos do Umarizal se consolida como uma das manifestações culturais mais queridas e tradicionais de Óbidos. Sua trajetória reflete o compromisso com a cultura local, o incentivo à participação das crianças e a dedicação de uma comunidade que valoriza suas raízes e celebra a vida com alegria. Que venham muitos anos de desfiles, mascarados e muita folia! O Carnapauxis 2025 já entrou para a história, e o Bloco Mirim segue como um símbolo de tradição de Óbidos.

- Histórico do Bloco Mirim

Nesta sexta feira (28) será a vez do Bloco Unidos do Umarizal.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Vander N Andrade, Mauro Nayan e Mauro Pantoja (aéreas)