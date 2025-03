CARNAPAUXIS 2025: Bloco Serra da Escama celebra 25 anos de história e tradição

Como novidade, neste ano, logo após a apresentação do Bloco Serra da Escama, houve o show da banda Babado Novo, da Bahia.

Óbidos viveu uma noite de festa e emoção nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, com o desfile do Bloco Serra da Escama, um dos mais tradicionais do Carnapauxis. O bloco, que neste ano trouxe para a avenida o tema "25 anos de história e tradição", prestou uma homenagem à sua trajetória, às personalidades que marcaram sua história e às emoções vividas ao longo desses anos, levando alegria à população obidense. Os foliões que acompanharam o bloco pelas ruas da cidade proporcionaram um espetáculo único, repleto de simbolismo, cultura e amor.

A Serra da Escama, que dá nome ao bloco, é uma elevação com cerca de 80 metros de altura acima do rio Amazonas, localizada próxima ao porto de Óbidos, às margens do Laguinho Pauxis. Essa paisagem sempre serviu de inspiração para o bloco, representando uma verdadeira aquarela de tons vibrantes e destacando-se como um dos principais tesouros naturais de Óbidos, influenciando diretamente as fantasias dos foliões.

A comissão de frente, formada por belas jovens, teve como destaque Stefanny Lopes Mamede, porta-estandarte do bloco. A segunda porta-estandarte foi Taayla Gabriele Bentes, da ala "O Serra Vive". Outro destaque foi Luiza Pinto, que brilhou como Rainha do Bloco Serra. Sua indumentária, predominantemente branca, representava o símbolo do Lago Pauxis e a garça, remetendo à harmonia e à sabedoria em meio à exuberância e imponência da Serra da Escama. Luiza desfilou acompanhada por 10 bailarinos, encantando os espectadores e reforçando a grandiosidade do evento. Outras alas também compuseram o desfile do Bloco Serra da Escama.

O desfile teve início por volta das 19h, saindo de seu reduto na "Prainha" – como é chamada parte do bairro de Lourdes. A folia foi comandada pela Banda Lazer, que, no trio elétrico, percorreu as ruas com muita animação até chegar à Praça da Cultura, por volta das 20h30. A festa seguiu embalada pela Banda Brisa Show.

A grande novidade deste ano foi a apresentação da banda Babado Novo logo após o desfile do Bloco Serra da Escama. Vindo diretamente da Bahia para abrilhantar o Carnapauxis 2025, o grupo animou a multidão, prolongando a festa até altas horas da madrugada.

Histórico do Bloco Serra da Escama

Neste sábado (01) teremos o Bloco Águia Negra que sairá do Bairro da Cidade Nova.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Vander N Andrade, Mauro Nayan e Mauro PAntoja (Fotos Aéras)