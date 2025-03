CARNAPAUXIS 2025: O Bloco Águia Negra foi uma avalanche humana de alegria

Neste sábado, 1º de março, as ruas de Óbidos foram tomadas por uma verdadeira avalanche de alegria e entusiasmo com o desfile do Bloco Águia Negra, um dos mais tradicionais do Carnapauxis 2025. Conhecido como o "Bloco do Povão", o Águia Negra reafirmou sua força e identidade, levando milhares de foliões a vivenciarem um dos momentos mais esperados do carnaval obidense.

Com origens ligadas ao time de futebol Vila Nova, do bairro Cidade Nova, o bloco se destacou pela vibração e pelo envolvimento popular. Ao descer a ladeira da Cidade Nova em direção à Arena da Folia, a multidão foi comparada a uma "avalanche humana", proporcionando um espetáculo de cores, música e tradição.

A animação ficou por conta dos trios elétricos comandados por Tony Amaral, Banda Brisa Show e Super Banda Lazer. O hino do bloco, "Avalanche de Alegria e Prazer", ecoou pelas ruas, embalando foliões de todas as idades. Um dos destaques do desfile foram as fantasias utilizadas por sete belas jovens, criadas por talentosos estilistas e organizadas em alas que exaltaram a garra e a beleza da mulher obidense.

A porta-estandarte, Agnes Tuane Silva, ostentou com orgulho o símbolo do bloco: uma águia nas cores vermelha e preta, representando a força e tradição da agremiação. As três rainhas do bloco brilharam com indumentárias que contavam a história do Águia Negra ao longo dos anos e representavam os títulos conquistados nas antigas disputas do concurso de melhor rainha do Carnapauxis.

Diferente de muitos carnavais, o Carnapauxis se destaca pela ausência de cordões de isolamento, tornando a festa ainda mais acessível e democrática, assim como o Bloco Águia Negra.

Ao chegar à Praça da Cultura, a diversão continuou com as apresentações das bandas Show Energia e 220 Volts. O encerramento da noite ficou por conta do show regional da Banda do Bilela, do Amazonas, que manteve a empolgação até altas horas.

Mais uma vez, o Bloco Águia Negra fez história no Carnapauxis, garantindo seu lugar como um dos principais protagonistas do carnaval de Óbidos. Confira as imagens desse espetáculo inesquecível no site www.obidos.net.br e reviva os melhores momentos da festa!

Histórico do Bloco Águia Negra

Neste domingo (02) teremos o Bloco Xupa Osso, o Bloco da Alegria.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Vander N Andrade, Mauro Naya e Mauro Pantoja (Aéreas)