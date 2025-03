Carnapauxis 2025: Bloco Xupa Osso encanta os foliões com a "Cobra do Bem" 

Óbidos, 02 de fevereiro de 2025 – O Bloco Xupa Osso, um dos mais tradicionais e animados do Carnapauxis, levou milhares de foliões às ruas do centro histórico de Óbidos neste domingo (02), com um desfile marcado pela alegria, música e homenagens às lendas amazônicas. Sob o tema "Cobra do Bem", o bloco celebrou as histórias das cobras Caninana e Honorato, enaltecendo a cultura regional e encantando o público presente.

A concentração começou cedo na Praça de Sant'Ana, ponto central da cidade, que rapidamente ficou lotada de foliões ansiosos para acompanhar o desfile. Às 18h45, o bloco partiu em direção à Rua Bacuri, arrastando uma multidão vibrante. A música tema, composta por Xande Alves, foi um dos grandes destaques, cativando os corações dos obidenses e visitantes com sua melodia envolvente e letra que exalta as tradições locais.

Fundado em 1997, o Bloco Xupa Osso tem origem no apelido carinhoso dado aos moradores de Óbidos, conhecidos como "Xupa Osso". Reconhecido pela animação contagiante, o bloco desfila sempre aos domingos de carnaval, com organização e beleza. Este ano, os foliões vestiram abadás exclusivos, com arte assinada pelo talentoso artista obidense Ricolla Paiva, reforçando a identidade cultural do grupo.

O desfile contou com a presença dos Mascarados Fobós gigantes, que abriram o desfile ao lado da Porta Estandarte, representada pela jovem Karina Aquino. Durante o percurso, os participantes se divertiram com o tradicional banho de espuma e banho de cheiro, que refrescaram e deixaram um aroma agradável por onde o bloco passou.

A animação ficou por conta de Netinho Moreno e Banda Elite, no trio elétrico, seguidos por Paulo André Chaves e a Banda Show Energia. A festa continuou na Praça da Cultura, transformada em arena da folia, onde a Super Banda Lazer e a Banda Fruto Sensual, de Belém do Pará, mantiveram o público animado até a madrugada.

O Bloco Xupa Osso mais uma vez reafirmou seu lugar como um dos protagonistas do Carnapauxis, levando alegria, tradição e cultura para as ruas de Óbidos. As imagens do desfile já estão disponíveis e registram a energia contagiante dessa festa inesquecível.

Nesta segunda-feira, dia 03, teremos o Bloco Unidos do Morro, o Bloco do Mascarado Fobó.

- Histórico do Bloco Xupa Osso

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Vander N Andrade, Mauro Nayan e Mauro Pantoja (Aéreas)