O irreverente e empolgante Bloco Pai da Pinga se despede do Carnapauxis 2025

O Carnaval de Óbidos se despede de forma alegre e descontraída com o encerramento do Bloco Pai da Pinga no Carnapauxis 2025. Desde janeiro, o bloco conquistou os foliões com um carnaval vibrante, participativo e cheio de personagens que deixaram sua marca pelas ruas da cidade.

O Bloco escolheu as segundas para divertir os obidenses e nesta segunda-feira, dia 24, arrastou uma multidão de entusiastas pelas ruas históricas de Óbidos. Seu símbolo maior, um Boi que remete aos tradicionais Bois da época junina, como "Pintadinho" e "Pai do Campo", resgata tradições antigas que há muitos anos encantavam as ruas da cidade.

A despedida do Bloco Pai da Pinga foi marcada por festa no Bar do Cachorrão, localizado no Bairro de Santa Terezinha. O evento foi regado a muita "birita" e um delicioso caldo preparado especialmente para a "Matança do Boi", simbolizando o encerramento do bloco e mantendo viva a tradição.

Durante todo o percurso, o Bloco Pai da Pinga encantou os foliões com músicos em um caminhão acompanhados por diversos instrumentos musicais de sopro, tocando as antigas marchas de carnaval, marca registrada do Bloco.

A "batalha" da Maisena, um dos destaques do bloco, trouxe de volta à folia muitos moradores de Óbidos e visitantes que há anos não participavam do autêntico carnaval de rua. O reconhecimento veio em forma de homenagens com fogos de artifício em vários locais por onde o bloco passava.

Apesar do problema ocorrido no caminhão de som, o Bloco subiu a Ladeira do Mercado Municipal ao som da Batucada, com o povo cantando e pulando com muita energia e alegria, como pode ser visto no vídeo a seguir, registrado ao vivo.

Com a coordenação de Arthur & Cia, o Bloco Pai da Pinga encerra mais um ano de participação no Pré Carnapauxis com grande sucesso. O último arrastão contou com a presença de milhares de brincantes, embalados pelo carnaval animado comandado por Rosildo e seus parceiros da Banda do Pai da Pinga.

Com essa despedida cheia de alegria e tradição, o Carnapauxis 2025 inicia oficialmente nesta quarta-feira, dia 26, com o Bloco Vai ou Raxa, e promete sete dias de muita diversão em Óbidos, a cidade da folia, encerrando a quadra momesca no dia 04 de março com o tradicional Bloco das Virgens. Que venha o Carnaval!

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto e Vander N Andrade