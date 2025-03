Carnapauxis 2025: Bloco do Morro leva para a avenida “Memórias do Morro” e tradição do Mascarado Fobó

Óbidos, 03 de fevereiro de 2025 – O Carnaval de Óbidos ganhou vida e cor nesta segunda-feira com o desfile do Bloco Unidos do Morro, que levou para a avenida o enredo “Memórias do Morro”, destacando a tradição dos Mascarados Fobós. Fundado em 1994 no bairro Morro do Castelo, o bloco mais uma vez encantou os foliões com sua irreverência e autenticidade, mantendo viva a identidade cultural do Carnapauxis.

A trilha sonora do desfile ficou por conta da música-tema "Memórias do Morro", que resgatou personagens emblemáticos dos carnavais passados, como Miguel Venâncio, Tia Coraci, Canela de Vidro e outros, figuras que marcaram a história da folia obidense com suas fantasias e brincadeiras.

O cortejo contou com diversas alas, incluindo a tradicional porta-estandarte, a rainha do bloco e um desfile vibrante de baianas, frevo e figuras lendárias do Unidos do Morro. O grande destaque ficou para os Mascarados Fobós, símbolo maior do bloco, cuja tradição consiste em manter a identidade oculta dos foliões. Antigamente, era motivo de orgulho para os mascarados passarem todo o Carnaval sem serem reconhecidos, garantindo a diversão por mais dias de festa.

O desfile teve início por volta das 18h30, arrastando uma multidão pelas ruas de Óbidos. A animação ficou por conta do cantor Marcos Cley, que comandou os foliões ao som da Banda Show Energia em um dos trios elétricos, enquanto o outro foi embalado pela Super Banda Lazer. Os Mascarados Fobós espalharam maisena pelo caminho, tornando o evento ainda mais interativo e festivo.

Após o desfile, a folia continuou na Praça da Cultura com shows das bandas 220 Wolts e Brisa Show, garantindo que a animação perdurasse até altas horas da madrugada.

Mais uma vez, o Carnapauxis provou que a união entre tradição e alegria faz do Bloco Unidos do Morro um dos grandes destaques do Carnaval de Óbidos. A cidade se encheu de cor e diversão, reafirmando seu lugar entre os carnavais mais vibrantes da Amazônia.

Nesta terça-feira, dia 04, o Bloco das Virgens encerra o Carnapauxis 2025.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Mauro Nayan e Vander N Andrade