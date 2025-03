Bloco das Virgens encerra Carnapauxis 2025 com homenagem a Carmem Miranda

Óbidos, 04 de fevereiro de 2025 – O Carnapauxis 2025 chegou ao fim com chave de ouro, marcado pelo desfile animado e irreverente do Bloco das Virgens, que mais uma vez conquistou o público de Óbidos com sua criatividade e alegria contagiante. Este ano, o bloco homenageou a icônica Carmem Miranda, a cantora, dançarina e atriz luso-brasileira que brilhou nas décadas de 1930 e 1950 no Brasil e nos Estados Unidos.

Tradicionalmente conhecido por sua característica única, onde homens se vestem de mulher e mulheres de homem, o Bloco das Virgens transformou as ruas de Óbidos em um verdadeiro espetáculo de cores, música e diversão. Com o tema "Carmem Miranda na Festa do MAacarado Fobó", o bloco apresentou como Porta Estandarte Jeter Vieira, em uma comissão de frente composta por 21 rapazes, 11 deles caracterizados de mulher (Carmem Miranda), acompanhados por outros 10 que estão fantasiados de Mascarado Fobó. Outras vírgens apresentaram uma variedade de figurinos que iam desde tigresas e bailarinas até noivas e colegiais, tudo isso ao som das bandas Show Energia e Brisa Show, que comandaram os trios elétricos.

A concentração começou na Praça do Bairro de Santa Terezinha, de onde o bloco partiu por volta das 18h30, percorrendo as principais ruas da cidade. O percurso foi cuidadosamente planejado para garantir o conforto dos participantes, especialmente das "virgens" que enfrentaram o desafio dos saltos altos. O desfile terminou na Praça da Cultura, completamente lotada, onde o público aproveitou o baile popular ao som das bandas Lazer, Netinho Moreno e Banda Elite.

O Bloco das Virgens teve sua origem em 1993, no Bairro de Santa Terezinha, inicialmente como uma brincadeira onde apenas homens podiam participar, vestidos de mulheres. Com o tempo, o bloco cresceu, ganhou mais adeptos e se tornou um dos mais aguardados do Carnapauxis. Hoje, as mulheres também participam ativamente, vestindo-se de homens e garantindo a diversão de todos.

O Carnapauxis 2025 mais uma vez mostrou por que é uma das festas mais esperadas do ano em Óbidos. Se você perdeu a chance de participar deste ano, já pode começar a se preparar para 2026. O Bloco das Virgens promete trazer ainda mais alegria e irreverência, e Óbidos estará de portas abertas para receber todos os foliões!

“Valeu Pauxis, te amamos demais”

Até o ano que vem!

Agradecemos aos nossos patrocinadores a confiança, sendo que suas marcas estão presentes em todas as postagens sobre o Carnapauxis 2025.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Vander N Andrade, Mauro Nayan e Mauro Pantoja (Aéreas)