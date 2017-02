O Carnapauxis 2017 acontecerá no período de de 23 a 28 de fevereiro

O Carnapauxis 2017 está se aproximando, o qual acontecerá no período de de 23 a 28 de fevereiro, em Óbidos. A partir de hoje estaremos publicando o histórico dos blocos oficiais que fazem o Carnapauxis, o melhor carnaval de rua da Amazônia! Começaremos com o Morro, o Bloco do Mascrado Fobó.

Foto da Praça da Cultura em Óbidos, onde acontece o Carnapauxis.

Veja a Programação:

PROGRAMAÇÃO OFICIAL CARNAPAUXIS 2017

23/02 (quinta-feira) – Bloco Vai-ou-Racha

24/02 (sexta-feira) - Bloco Mirim e Bloco Umarizal (desfilarão no mesmo dia)

25/02 (sábado) – Bloco Águia Negra

26/02 (domingo) – Bloco Xupaosso

27/02 (segunda-feira) – Bloco Unido do Morro

28/02 (terça-feira) – Bloco das Virgens

