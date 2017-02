HISTÓRICO.

O Bloco Unidos do Morro iniciou-se dentre um grupo de amigos, encabeçado por Gracildo Feitosa Batista, Pedro Paulo Picanço de Amorim e Nilson Andrade da Rocha no Carnaval de 1994, numa forma de brincadeira, em uma disputa de virgens.

E o bloco mais caracterizado do nosso carnaval, faz o arrastão de seus foliões denominados de Mascarados Fobós, figura tradicional, marcante e símbolo do Carnapauxis, os quais são fantasiados de dominós (macacão florido), máscaras, bexigas, referis e capacetes, cujo objetivo é não ser reconhecido pelos outros foliões, pois caso isso aconteça, o foliões será “manjado” (desmascarado), tendo então, que retirar a máscara, porém continua a brincar o carnaval, tomando banho de maisena, trigo, talco, entre outros.

O nome “Unidos do Morro” tem origem do antigo nome do bairro, devido as ladeiras nele existente lembrarem a corcova de um camelo, a união existente entre os amigos e a solidariedade dos comunitários do bairro, hoje atual bairro de Fátima.

O “Unidos do Morro” apresenta-se na segunda-feira gorda de carnaval e tem destaque para sua organização em alas, como: porta estandarte, comissão de frente, baianas, frevo, figuras lendárias com Miguel Venâncio (in memoriam), Canela de Vidro, Macacão e Bicho Folharal, tendo também o maior número de Mascarados Fobós que é ícone do Canarpauxis e um número de brincante estimado de 10 mil pessoas.

Hoje o Bloco Unidos do Morro trabalha o resgate da cultura obidense e também o lado sócio-cultural através de projeto sociais que vêm almejar a melhoria da qualidade de vida das crianças, adolescentes e famílias do bairro tais como: projeto Criança Feliz que é uma realidade. O Bloco possui sua sede própria situada na rua Tiradentes nº 268 bairro de Fátima.

O Bloco Unidos do Morro desfila na segunda-feira de Carnaval.

