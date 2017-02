Bloco Xupaosso volta a descer a Rua Bacuri

A Rua Bacuri, em Óbidos, como é conhecida pelos obidenses, há muitos anos estava interditada para a passagem de blocos carnavalescos por conta de um casario que estava prestes a desabar. Antes da interdição, o Bloco Xupaosso sempre em seus desfiles, descia a Rua Bacuri. Com a derrubada do Casario que ficava no percurso, neste domingo, dia 05, o Bloco Xupasso, em seu tradicional arrastão voltou a desfilar pela Rua Bacuri arrastando uma multidão de foliões.

A concentração do Bloco aconteceu em frente a Maloca, no Bairro do Centro, de onde partiu, e no trio elétrico PA. Chaves animou os foliões durante todo percurso do Bloco, que percorreu várias Ruas da cidade até chegar no Clube do Mariano, onde houve a festa da dispersão do Xupaosso.

Lembrando que o Bloco Xupaosso, nos dias oficiais do Carnapauxis, desfila no domingo de carnaval, dia 26 de fevereiro, e o convite está feitos para os amantes da alegria e do Xupaosso.

Nesta segunda-feira, o Bloco Pai da Pinga, volta a desfilar pelas ruas de Óbidos.

www.chupaosso.com.br

Fotos de Vander N Andrade (1 e 2) e Odirlei Santos (3)





