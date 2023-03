Almerindo Valente de Paiva, conhecido em Óbidos como BILU, nasceu no dia 20 de outubro de 1941, na cidade de Óbidos. Filho da senhora Maria Valente de Paiva (natural de Óbidos), e pai ignorado. Casado com a senhora Maria de Jesus Gomes de Paiva, com quem teve seis filhos. Iniciou seus estudos em uma escola particular com a professora Ana Mutuca, e aos 08 anos, mudou-se para Manaus, continuando seus estudos em uma escola particular, com o professor Jofre. Ao retornar para Óbidos, estudou no Grupo Escolar, cuja mestra a professora Lilita. A escola era administrada pelos padres franciscanos. Concluindo seus estudos na Escola São Francisco (até o 3º ano do Ensino Primário).

Por ter nascido com um sinal próximo a sua orelha direita, recebeu de uma de suas tias o apelido de BILUCA, e mais tarde, Bilú, o qual foi incorporado ao seu nome artístico.

Aos 5 anos, descobriu sua aptidão para a pintura, riscando no chão paisagens, principalmente nos dias de chuva. Começou a pintar profissionalmente aos 17 anos, e seu primeiro trabalho foi pintar a residência do senhor Chico Lobo. Mesmo tendo escolhido a profissão de pintor, desenvolveu paralelamente no Município de Óbidos trabalhos adversos, como: juteiro (plantador de juta); castanheiro (coletor de castanha do Pará), ajudante de pedreiro nas obras de aterro do aeroporto de Óbidos; eletricista, no Sindicato Rural; oleiro; ajudante da senhora Aurora Rego, na fabricação de macarrão; funcionário da Olaria do Sr. Andrade; barbeiro nas horas vagas; e funcionário da firma do senhor Chocron.

Ao mudar-se para a Capital do Amazonas continuou desenvolvendo sua profissão de pintor. Trabalhou nas firmas: Casa da Banha, como pintor, laqueador e marceneiro; Empresa de Viação Santa Maria, como pintor de ônibus; na firma Teloureiro, como pintor e laqueador; na Polifer, como pintor e laqueador; Empresa Eber, prestando serviços para a Shell.

Ainda em Óbidos na década de 50, participou do Grupo Folclórico do senhor Antonico Pé de Arpão, como “Rapaz do Boi”, juntamente com a dona Nenê Três Almas, além de fabricar o protótipo do boi.

Desde o ano de 1958, ao lado do senhor Miguel Venâncio e outros ícones do carnaval obidense, tornou-se um dos nossos maiores carnavalescos. Como curiosidade, as roupas carnavalescas do Bilú, são por ele confeccionadas.

Seus trabalhos como artista plástico é reconhecido regionalmente e se encontram distribuídos em várias cidades do Brasil, como: Belém, Rio de Janeiro, Manaus e até nos Estados Unidos. Reproduz fotografias e faz restauração de santos antigos.

Atualmente o Pintor Bilú, pai de do artista plástico Ricolla Paiva, é residente e domiciliado na cidade de Óbidos, bairro de São Francisco, na cidade de Óbidos, onde está instalado o seu ateliê.

