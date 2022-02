Os Contos “Terra Anfíbia” e “O Vaso Grego” de  Romualdo Andrade já estão à venda

Os Contos “Terra Anfíbia” e “ O Vaso Grego” do obidense Romualdo de Andrade Filho que ganharam os prêmios Off Flip de Literatura 2020/2022 realizados na cidade de Paraty, Rio de Janeiro, já estão disponíveis para venda no livro Terra Anfíbia. Quem quiser adquirir é só acessar pelo seguinte link:

- CLIQUE AQUI PARA COMPRAR

Romualdo de Andrade é obidense formado em Administração pela PUC-Campinas, cursa atualmente licenciatura em História da Universidade Mackenzie – SP, foi vencedor do prêmio Off Flip de Literatura em 2020 com o conto “Terra Anfíbia” e 2022 com o conto “O vaso grego”.

