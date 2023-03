ÓBIDOS: Já iniciou a pré-venda do livro “Judeus em Óbidos, na Amazônia”

A professora e pesquisadora de Óbidos, Fabiana Gomes Fábio, em breve estará lançando seu livro intitulado “Judeus em Óbidos, na Amazônia: imigração, história e ressignificação”, sendo que a pré-venda já está sendo feita e quem adquirir o livro agora, a entrega será efetuada no lançamento que acontecerá na cidade de Óbidos em abril ou maio.

Sobre o pré venda, a Professora Fabiana comentou:

“É com coração transbordado de gratidão que inicio a pré-venda do meu livro “JUDEUS EM ÓBIDOS, NA AMAZÔNIA: imigração, história e ressignificação”. A obra é resultado da minha dissertação de Mestrado-UFOPA (2017-2019) e contempla a historicidade dos judeus na cidade de Óbidos- PA. O pré-lançamento viabilizará a venda do livro pelo preço de capa e serão entregues no lançamento que acontecerá na cidade de Óbidos com previsão para Abril ou Maio. Adquira já o seu!”

O Livro, “Judeus em Óbidos, na Amazônia: imigração, história e ressignificação”, contempla a historicidade da imigração, vivência e ressignificação de judeus em Óbidos-PA, correlacionando as razões desse movimento para a Amazônia. Através da pesquisa qualitativa e da metodologia da História Oral, foi possível acessar fontes como: memória, documento de arquivo e pessoal, jornal, fotografia, documentário e monumento, que continham variantes vestígios do processo histórico vivido na cidade. A história das famílias foi descrita em forma de genealogia, realçando similitudes e contrastes. O livro detalha como o seguimento judaico revestiu-se de ressignificação, formulando um entrosamento e fortalecimento desses sujeitos como grupo, que organizaram uma comunidade judaica, festejavam as principais páscoas, ritualizavam seus mortos, deixando como legado, tecidos sociais e símbolos de resistência do judaísmo. Que este estudo subtraia a marginalização e desative o esquecimento com que os imigrantes judeus têm sido subjugados em mais de um século como sujeitos sociais e partícipes da história local na cidade de Óbidos. Que suas lutas, histórias e memórias, recebam a integralização e visibilidade histórica.

Fabiana Gomes Fábio, autora do Livro

Fabiana Gomes Fábio é graduada em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2008). É Especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e em Gestão Escolar pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (2014). É mestra em Ciências da Sociedade pela Universidade Federal do Oeste do Pará (2020). Foi professora de História no Ensino Fundamental II pela rede Municipal de Ensino- SEMED (Óbidos-Pa) 2002-2012. Possui 14 anos de experiência no Ensino Médio como professora de História e Sociologia - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação do Estado do Pará- SEDUC (2008 -2023). No contexto do Ensino Médio possui experiência em trabalhos com projetos de pesquisa e ação. Entre Agosto de 2016 a Fevereiro de 2017 foi Colaboradora pelo PARFOR-Ufopa, atuando como Orientadora de TCC II. Participou de bancas como avaliadora de Trabalho de Conclusão de Curso pelo PARFOR-Ufopa.

