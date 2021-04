A  música “Mulheres que Benzem” de Wander de Andrade, no projeto Ingerados

A música “Mulheres que Benzem” do compositor obidense Wander de Andrade e Niltinho Moda, participou da 1ª edição do FECAM, Festival de Música de Porto Trombetas em 2002.

Agora, a letra da música “Mulheres que Benzem”, na interpretação de Priscila Castro, foi produzida em vídeo por Diego Alano; com a direção de Fábio Barbosa, num projeto do Pe. Sidney Canto e gravado no estúdio AD Produções.

O Vídeo faz parte do projeto "Ingerados – Poesias do Tapajós", proposto pelo padre Sidney Canto, que tem como objetivo tirar as poesias das bibliotecas e acervos através de intervenções urbanas poéticas e disseminar literatura, propondo uma nova linguagem poética nas letras de jovens e saudosos escritores da Amazônia.

O projeto tem feito intervenções urbanas no município de Santarém, Pará, levando poesia a espaços públicos, como praças, paradas de ônibus e também produzindo vídeos, como o que estamos postando e divulgados em redes sociais.

Mulheres que benzem

De Wander de Andrade e

Niltinho Moda

Reparem nas mãos das mulheres que benzem,

Os dedos dedilham a crença e o amor,

A boca soletra oração invisível

Na Trama do pão que o diabo amassou

São essas mulheres que escondem segredos

Que curam que choram e fazem de tudo

Que quebram o quebranto a dor do menino

Que o olho riscou

Dona Didita pegue a vassourinha

Santa medicina é a fé

Venha menino sorrir para o mundo

Desejo profundo foi crer

Em reza de mulher

Mulher, mulher, reza de mulher...

A música Mulheres que benzem na interpretação de Ádria Góes.

