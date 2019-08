Em coletiva, Dom Bernardo fala sobre o Barco Hospital e Santa Casa de Óbidos

Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, dia 07, falou sobre os trabalhos do Barco Hospital Papa Francisco que já iniciaram e da liberação pelo Governo do Estado do valor da 2ª parcela para a continuação da construção da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos - Hospital Dom Floriano.

Dom Bernardo informou que teve uma audiência com o Governador do Estado, Elder Barbalho no dia 24 de julho, na qual foi falado sobre a situação do Barco Hospital, que foi feita a entrega das chaves no dia 6 de julho, em Óbidos e Juruti, e que no dia 17 de agosto de 2019, será feita a inauguração do Barco Hospital em Belém do Pará, quando serão chamados várias autoridades para participarem do evento.

Referente a 2ª Parcela de recursos liberada pelo Governo do Estado do Pará para a continuação da construção do novo prédio da Santa Casa, Dom Bernardo informou: “Nós falamos também na audiência sobre a construção da Santa Casa em Óbidos, do hospital de Juruti e Alenquer. Então o Governador liberou a 2ª parcela para os Hospitais, sobretudo aqui para Óbidos. Esse dinheiro já se encontra na conta e logo mais nós vamos retomar a construção do hospital Dom Floriano”.

“Nesse primeiro momento, nós conseguimos dar esse passo da liberação da 2ª parcela, que já era previsto desde o ano passado e nós conseguimos retomar. Eu gostaria de comunicar isso oficialmente, pois Eu, Frei Francisco e Dom Alberto, conseguimos essa audiência com o Governador Elder Barbalho e ele prontamente nos atendeu e liberou essa parcela, que foi pra nós uma grande alegria, pois nós tivemos uma conversa muito boa”, comentou Dom Bernardo.

Referente ao Barco Hospital Papa Francisco, Dom Bernardo informou que os trabalhos já foram iniciados em Óbidos, com profissionais do Barco e voluntários, que não deu pra atender todo mundo, pois a demanda foi muito grande e que esse trabalho será retomado em breve. “O importante é que fizemos esse início de atendimentos no Barco Hospital e aos poucos as coisas vão se estruturando, vão ficando mais organizadas, a equipe do Barco vai adquirindo experiência e aos poucos vamos conseguir oferecer um trabalho de qualidade. Entretanto, este primeiro momento foi realmente um grande sucesso”, comentou Dom Bernardo.

Dom Bernardo comentou que a cobertura jornalística sobre o Barco Hospital foi bastante ampla, tanto do interior como do exterior, pois têm jornalistas de um canal de TV Alemã, que estão fazendo uma matéria de meia hora sobre esta primeira ação do Barco e que vai ser veiculada na TV a Cabo, em todo mundo, em várias línguas. “Pra nós é uma grande alegria poder oferecer esse serviço para a população aqui da Amazônia e esse serviço teve um repercussão tão grande, que nós não esperávamos, pois em todo lugar se fala sobre o Barco Hospital Papa Francisco”, falou Dom Bernardo.

Na Alemanha, em Portugal, por onde Dom Bernardo esteve recentemente, todos queriam saber informações sobre o Barco Hospital, o qual concedeu entrevista para a Rádio Renascença e para a Jornalista Aurea Miguel, em Portugal.

“Aqui nós temos um projeto e uma resposta concreta para os problemas que vivemos aqui na Amazônia e pra suprir também uma carência que nós temos aqui. O nosso objetivo sempre é o ser humano, aquele que está em necessidade. A missão desse Barco Hospital é realmente atender a população carente”, comentou Dom Bernardo.

Finalizando, Dom Bernardo agradeceu: “Nós agradecemos todos que estão trabalhando nesse projeto e também agradecer o povo obidense que acolheu esse projeto de coração aberto e podemos ter certeza, que partindo aqui de Óbidos vai ser de fato uma grande ajuda para os demais municípios, fará atendimento ao longo do Rio Amazonas, desde Faro, até Belém”.

Durante a coletiva, foi informado que logo após o dia 17 de agosto, o Barco Hospital Papa Francisco atenderá a Arquidiocese de Belém, fazendo atendimentos nas ilhas, próximo a Belém do Pará.

Outros assuntos sobre a Santa Casa foram tratados na coletiva, como IV Festival Esportivo da Caridade, evento promovido em vista da arrecadação de recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, a ser realizado no dia 30 de novembro.

Estiveram presentes na coletiva, Dom Bernardo, Bispo de Óbidos; Dona Selma e Dona Lurdinha que fazem parte da diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

www.obidos.net.br – Foto de Vander N Andrade

