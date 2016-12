Entrevista com prefeito eleito de Óbidos, Chico Alfaia, que fala sobre secretariado

Nesta entrevista conversamos com o prefeito eleito de Óbidos, Chico Alfaia, que fala sobre as nomeações dos secretários para a nova gestão Municipal, que iniciará no dia primeiro de janeiro de 2017. Veja a entrevista:

Obidos.Net.br: Durante a entrevista coletiva o Sr. falou que haverá uma redução das secretarias. Quantas e quais secretarias ficarão?

Chico Alfaia: A secretarias serão reduzidas de 12 para 07. As secretarias que ficarão com o mesmo nome, mais que mudarão de nome a partir do próximo ano, serão: Saúde, Educação, Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Cultura, Meio Ambiente e Planejamento. Algumas secretarias serão juntadas, entretanto Saúde, Educação, Infraestrutura, Desenvolvimento Social e Cultura ficarão com o mesmo nome. Meio Ambiente será juntada com outra secretaria e poderá ficar com o nome de Meio Ambiente e Produção. E a secretaria de Governança, deverá ser a junção de planejamento, finanças e administração.

Chico Alfaia: Há muitas especulações na cidade sobre a formação de seu secretariado. O Sr. poderia nos informar concretamente quais secretarias já possuem seus secretários e quais são as pessoas indicadas?

Chico Alfaia: É natural que ocorra essa ansiedade, as pessoas querem o melhor pra Óbidos, todas as pessoas querem saber quais são os secretários, para que possam tirar suas conclusões. A gente está fazendo uma avalição criteriosa dos nomes que estão sendo indicados, e antes deles serem indicados passa pelo crivo da coordenação de campanha, crivo dos partidos que nos ajudaram. Sempre baseados nos quesitos: humanidade, capacidade técnica, de planejar, etc. Os secretários indicados são os seguintes:

Saúde: Melina Silva, já convidada e aceitou. Ela é enfermeira e trabalha na Secretaria de Saúde;

Educação: Falta uma resposta, por isso não vou divulgar o nome;

Infraestrutura: Sr. Marcos Maciel, que atualmente trabalha na Secretaria de Agricultura;

Desenvolvimento Social: Sra. Izalina, obidense, consultora do Sebrae, na parte de emprego e renda;

Cultura: Sem nome ainda, os convidados não aceitaram até o momento;

Meio Ambiente (Meio Ambiente e Produção): Será o Sr. Celso, que atualmente é funcionário da Adepará e que já aceitou e ficará com essa pasta;

Planejamento (Governança): Será o Sr. Amarildo Andrade, ex-gerente do Banco do Brasil, que tem uma larga experiência na questão de finanças, principalmente na questão de planejamento, e na gestão de pessoas.

Obidos.Net.Br: Qual será o último prazo para as pessoas que foram estendidos os convites lhe darem uma resposta?

Chico Alfaia: A gente não quer surpresa. Nós não queremos chegar no dia primeiro apontando essas pessoas. Então essas pessoas que já aceitaram, elas já estão indo para dentro das secretarias e já estão verificando a situação de cada pasta. O prazo que estou me dando é até quarta-feira (21), se até lá essas pessoas não tiverem dado o seu sim, nós iremos procurar outras pessoas para que nos ajude nessa empreitada difícil, mas bem desafiadora, que é administrar Óbidos.

Obidos.Net.Br: Com esses cortes de secretarias o Município vai dar mais uma enxugada na máquina da prefeitura?

Chico Alfaia: É a nossa intenção, mas não é só enxugar por enxugar. Na verdade, é fazer uma administração voltada para o cidadão em que as pessoas possam sentir esse serviço prestado pelo poder público, e principalmente fazer com que não haja desperdício e que o pouco que sobrar a população entenda que vai ser investido nas finalidades devidas e ai sim, a Prefeitura vai estar tendo lucro. E qual o lucro de uma Prefeitura? É prestar um bom serviço ao Cidadão!

Por Odirlei Santos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.