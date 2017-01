Aconteceu neste final de semana, 6 a 8 de janeiro, na comunidade do Arapucu a apresentação da Folia de São Tomé, conversamos com Mauro Sena que fala sobre a importância de mantermos a cultura das folias no Município de Óbidos. Escute a entrevista:

ENTREVISTA

Por Francerlei Santos

