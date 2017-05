Paysandu vence o Remo e é Bicampeão Paraense

O Paysandu é o grande campeão do Parazão 2017. O Papão honrou sua boa campanha e venceu a partida final contra o seu maior rival, o Clube do Remo, por 2 x 1, neste domingo (7), no Mangueirã e confirmou o seu 47º troféu de Estadual na sua história.

A partida foi bastante movimentada e teve bons momentos nos dois tempos. No primeiro tempo o Paysandu dominou a partida e o primeiro grito de gol foi dos bicolores aos 30 minutos, com Bergson que chutou cruzado no canto de André Luis para ganhar as redes do Leão: Paysandu 1 a 0.

No segundo tempo o Remo veio melhor e os 16 minutos, em jogada de João Vitor, Gabriel entrou sozinho para empatar o jogo. Remo 1 a 1.

As duas equipes tiveram várias chances para desempatar, mais no finalzinho do jogo, Bergson recebeu uma bola entre os dois zagueiros do Remo e acertou um belo chute, fazendo Paysandu 2 x 1 Remo, para delírio da torcida bicollor.

Com esse placar, o Paysandu comemorou o bicampeonato paraense e aumentou a diferença em cima do rival. Agora são 47 títulos para o Paysandu contra 44 do Remo.

O Paysandu não terá muito tempo para comemorar, pois na quarta-feira (10), os bicolores enfrentarão o Santos-SP, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, no Mangeuirão.

