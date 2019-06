Mariano é o líder do Campeonato Obidense 2019

No sábado, dia 1º de junho, aconteceu da 4º rodada do Campeonato Obidense de Futebol de Campo, promovido pela Liga Desportiva Obidense – LDO, quando aconteceram duas partidas no Estádio Arizão, sendo que os resultados foram os seguintes:

Vila nova 1 x 2 Mariano

São Francisco 2 x 1 Vasco

Lembrando que a próxima rodada só acontecerá no sábado, dia 15:

- Mariano X São Francisco

- Paraense X Juventus

Com esses resultados o Mariano Futebol Clube é o líder do campeonato com 7 pontos.

