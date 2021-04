Projeto Pedal Pauxis incentiva o uso de bicicletas em Óbidos

O ciclismo é um esporte que envolve um atleta e um equipamento: a bicicleta. Se pensarmos assim, é possível chamar de ciclismo quaisquer modalidades que envolvam essas duas partes, como o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista, o mountain bike e o bmx.

Ultimamente, a modalidade muito praticada é o ciclismo de estrada, que está se proliferando pelas cidades brasileiras com a formação de muitos grupos. A bicicleta também é um meio de transporte para muitas pessoas, principalmente em cidades mais calmas.

Em Óbidos, existem vários movimentos de Pedal e nesta matéria destacamos o Projeto Pedal Pauxis, fundado pelo Professor Edivan Vieira, em 2019, que já congrega cerca de 60 pessoas, entre homens e mulheres (14), em várias faixas etárias.

Ciclistas do Pedal Pauxis em ação

Sobre o Pedal Pauxis, o Professor Edivan comentou: “O nosso grupo é composto por pais de família e mães de famílias, nosso programa é sério sem fins políticos e sem fins lucrativos, o intuito é levar saúde, bem estar, melhorar a qualidade de vida e proporciona lazer sem cunho financeiro ou politico, além de incentivar o ciclista Obidense a praticar o esporte”.

O perfil das redes sociais, Projeto Pedal Pauxis descreve o seguinte sobre a participação da mulheres: “Vivemos a era da “mulherização”. Isso mesmo, um novo tipo de comportamento está contagiando a mulher moderna, resultando inclusive em novos hábitos como, por exemplo, andar de bicicleta. Afinal, além de ser um excelente lazer e relaxar o estresse, pedalar faz bem para saúde delas”.

Mulheres Ciclistas em Óbidos

Sobre o Ciclismo e Amizade, os coordenadores do Pedal Pauxis descreveram em seu perfil social.

CICLISMO E AMIZADE: Como o esporte aproxima as relações e faz bem para o corpo e mente?

Você já saiu para fazer um pedal só e, no meio do caminho encontrou algum ciclista? E, então, vocês bateram um papo e desse dia em diante vocês se tornaram amigos? Ou então, buscou um grupo de bike, para começar a treinar durante a semana e, conheceu grandes pessoas e um incentivador? Essas são só algumas provas que o ciclismo e amizade “pedalam” juntos.

Não é novidade que o esporte é uma grande ferramenta de socialização e de evolução do corpo e da mente. E, mesmo que o ciclismo seja um “esporte individual”, que não depende de mais pessoas para sua prática — como tênis e futebol —, ele leva você a conhecer gente.

Turma do Pedal Pauxis

Portanto, o grupo do Pedal Pauxis, saem pelas ruas e estradas de Óbidos, em um movimento que só faz crescer a cada dia e beneficia muito os participantes, pois pedalar é um exercício que acelera o metabolismo, ou seja, queima de calorias do corpo mais rápida. Isso evita o acúmulo de gordura no organismo.

Quem quiser participar Pedal Pauxis é só procurar o Professor Edivan Vieira, pois o grupo é aberto a participações.

Fotos cedidas pelo Projeto Pedal Pauxis

