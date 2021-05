Seleção de Futsal de Óbidos se prepara para disputar torneio em Oriximiná

A Seleção de Futsal de Óbidos está se preparando para participar de um torneio, em Oriximiná, no sábado, dia 29 de maio, por ocasião da inauguração do Ginásio Poliesportivo daquele município. Participarão do torneio as seleções de Óbidos, Oriximiná, Juruti e Curuá.

Registramos algumas imagens da Seleção obidense, durante treinamento, sendo que os atletas convocados foram os seguintes:

- Atletas: Patrick, Helcinho, Salsicha, Marquinho, Pico, Netinho, Gustavo, Bruninho, Márcio e Beri.

- Técnico: Jaime Amaral

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/4218-selecao-de-futsal-de-obidos-se-prepara-para-disputar-torneio-em-oriximina#sigProId25008774b7 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade