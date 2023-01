ÓBIDOS: Juruti e Oriximiná venceram a 1ª Copa Intermunicipal de Voleibol

Equipes de Juruti e Oriximiná venceram Óbidos e sagram-se campeãs da 1ª Copa Intermunicipal de Voleibol.

Aconteceu na manhã deste domingo, dia 29, no ginásio da Escola Nilton Melo, em Óbidos, as finais do 1ª Copa Intermunicipal de Voleibol, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer, da qual participaram equipes de voleibol masculino e feminino dos municípios de Óbidos, Oriximiná e Juruti. Equipe feminina da de Juruti e masculina de Oriximiná foram as campeãs.

O primeiro jogo foi entre a Equipe de Óbidos (Cidade Nova) X Juruti, sendo que a equipe de Juruti venceu por 3 sets x 0, a forte equipe da Cidade Nova, com as parciais 25/18, 25/18 e 25/21. Com esse Placar, a equipe de Juruti sagrou-se Campeã da 1ª Copa Intermunicipal de Voleibol

A segunda partida foi a final entre Óbidos (Xupa Osso) X Oriximiná, modalidade masculino. Foi um jogo bastante disputado, sendo que a equipe de Oriximiná venceu os dois primeiros sets, só que a equipe obidense reagiu e ganhou os dois sets seguinte, empatando a partida em 2 x 2, levando a decisão para o 5º set, e a equipe de Oriximiná venceu e foi a Campeã da 1ª Copa Intermunicipal de Voleibol

A competição homenageia José Januário Jesus Ferreira (Canela), ex-jogador e técnico da seleção obidense de voleibol e grande incentivador do esporte no município.

No final, as equipes vencedoras receberam medalhas e troféus das mãsos dos organizadores do evento.

FOTOS.....



