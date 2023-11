Handgirls e Asvo são os grandes Campeões do I Campeonato de Handebol de Óbidos

Em partidas bastantes disputadas, neste sábado, dia 11, na Praça da Cultura, o I Campeonato de Handebol de Óbidos chegou ao seu auge, com as equipes Handgirls e Asvo se consagrando como os grandes campeões nas modalidades feminina e masculina, respectivamente.

A atmosfera foi festiva enquanto as equipes Handgirls e Kabum entraram em campo para a grande final feminina. Foi uma disputa acirrada, mas as Handgirls mostraram um desempenho impecável, conquistando a vitória e o título de campeãs do I Campeonato de Handebol de Óbidos na categoria feminina.

No confronto masculino, Asvo enfrentou a equipe Renovação na final. Ambas as equipes demonstraram habilidades excepcionais, mas no final, o time do Asvo foi o vencedor, garantindo o título de campeão na categoria masculina.

Antes das finais, ocorreu uma partida entre Renovação e Better Life, disputando o terceiro e quarto lugares na categoria feminina. Renovação mostrou determinação e talento, conquistando o terceiro lugar, enquanto Better Life ficou com a quarta posição.

O I Campeonato de Handebol de Óbidos, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), atraiu a atenção de entusiastas do esporte e da comunidade local. Ao longo da competição, oito equipes competiram com paixão e dedicação, proporcionando momentos memoráveis para os fãs de handebol em Óbidos.

O evento não apenas promoveu a prática esportiva, mas também fortaleceu o espírito de competição saudável e a união entre os participantes. Os campeões, Handgirls e Asvo, agora carregam não apenas os troféus, mas também o orgulho de serem os primeiros vencedores do I Campeonato de Handebol de Óbidos. Parabéns a todas as equipes pelo esforço e dedicação ao longo do torneio.

Galeria de Fotos....



