Mangueirão será o palco da final da Supercopa dos Rei 2025 entre Flamengo X Botafogo

O Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) será palco da final da Supercopa Rei 2025, marcada para o dia 2 de fevereiro, às 16h. O evento reunirá os gigantes cariocas Botafogo, campeão do Brasileirão, e Flamengo, vencedor da Copa do Brasil, prometendo um clássico emocionante para abrir o calendário nacional do futebol.

A abertura contará com um show especial da cantora paraense Joelma, que deixou um convite animado aos torcedores durante sua participação no programa "Mais Você": "Vai ser incrível! Quem será que leva essa? Bora assistir juntinhos!"

A secretária em exercício da Secretaria de Esporte e Lazer do Pará (Seel), Ana Paula Alves, destacou o orgulho de ter uma artista da região no evento: "É emocionante saber que Joelma vai abrilhantar o Mangueirão. Esse espetáculo é para todos os paraenses."

O Flamengo, que já venceu a Supercopa em 2020 e 2021, busca o tricampeonato. Por sua vez, o Botafogo faz sua estreia na competição. Torcedores dos dois lados já demonstram grande expectativa. "Espero que o Botafogo vença e traga a taça para nós!", afirmou Edvaldo de Souza Lima, de 72 anos. Já a jovem flamenguista Jamily Melo, de 22 anos, acredita em um jogo disputado: "Será emocionante, mas confio no Flamengo!"

Os ingressos serão vendidos nos canais oficiais da CBF e em plataformas online.

A Supercopa Rei, em sua oitava edição, consagrará o primeiro campeão nacional de 2025. Será que o Flamengo fará história ou o Botafogo surpreenderá? O Mangueirão promete ser o cenário de mais um capítulo épico do futebol brasileiro.

