Paraense Esporte Clube elege nova diretoria e se prepara para o Campeonato Obidense 2025

Óbidos, PA - Em uma reunião realizada nesta terça-feira, dia 11, o Paraense Esporte Clube, uma das equipes mais tradicionais do futebol obidense, anunciou sua nova diretoria para o biênio 2025/2026. A presidência será assumida por Adailson Ferreira Pinto, tendo Cleber Eduardo Savino como vice-presidente.

Durante o evento, Adailson Pinto apresentou os membros da diretoria e destacou que um dos principais objetivos da nova gestão será a regularização do clube junto aos órgãos competentes, garantindo a documentação necessária para a participação no Campeonato Obidense 2025. Além disso, ele anunciou a formação da nova comissão técnica e revelou a lista dos 22 jogadores que farão parte do elenco do Paraense Esporte Clube.

"Eu fico feliz por ver o Paraense retornando às suas atividades. Assumir a Diretoria do Paraense neste biênio é um sonho de criança que estou realizando. Queremos fazer história, deixar um legado para o clube, com inclusão social e trazer os jovens para o esporte", declarou o novo presidente.

Adailson também informou que a eleição da Diretoria foi por aclamação, haja vista que somente uma chapa foi apresentada para assumir a diretoria do clube.

Assista o vídeo da transmissao que efetuamos durante a reunião de posse da diretoria do PEC...

Os membros da diretoria, ao se pronunciarem, reafirmaram seu compromisso com o clube e prometeram empenho para levar o time ao título do Campeonato Obidense, que não é realizado desde 2019.

A nova diretoria do Paraense Esporte Clube ficou assim constituída:

Presidente : Adailson Ferreira Pinto

: Adailson Ferreira Pinto Vice-presidente : Cleber Eduardo Savino

: Cleber Eduardo Savino 1° Secretário : Leontina Pinto

: Leontina Pinto 2° Secretário : Regina Figueira

: Regina Figueira 1° Tesoureiro : José Américo Pinto

: José Américo Pinto 2° Tesoureiro : Valdemar Souza

: Valdemar Souza Diretor de Esporte : Raimundo Silva

: Raimundo Silva Diretor Social: João Santos

Ao final da reunião, a ata de posse foi assinada pelos novos dirigentes, e os presentes participaram de um lanche comemorativo, celebrando este novo ciclo para o clube.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/7684-paraense-esporte-clube-elege-nova-diretoria-e-se-prepara-para-o-campeonato-obidense-2025#sigProIda6414319e5 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br