Bela Vista conquista o Torneio Início de Futebol Feminino em Óbidos

Na última sexta-feira, dia 21, o Estádio Ari Ferreira, mais conhecido como Arizão, foi palco do Torneio Início do II Torneio de Integração de Futebol Feminino, em Óbidos. Com a participação de 10 equipes, a grande campeã foi a equipe do Bela Vista, que se destacou ao vencer suas partidas e garantir o título. Como prêmio, além do troféu, o time ainda recebeu três pontos de bonificação para o certame.

Resultados da Primeira Fase

1° Jogo: Better Life 1 x 0 Pantheras

2° Jogo: Silêncio 3 x 1 Americanas (Pênaltis)

3° Jogo: OB2 2 x 0 Vila Vieira

4° Jogo: R10 1 x 2 Fortaleza (Pênaltis)

5° Jogo: Arapucu 0 x 2 Bela Vista (Pênaltis)

Na segunda fase, os confrontos foram definidos por sorteio, veja os resultados:

Segunda Fase

6° Jogo: Bela Vista 2 x 1 Fortaleza (Pênaltis)

7° Jogo: OB2 0 x 2 Better Life (Pênaltis)

8° Jogo: Silêncio 1 x 0 Better Life

A Grande Final

A final foi disputada entre Bela Vista x Silêncio, em um jogo bastante equilibrado, onde ambas as equipes criaram boas oportunidades de gol. No entanto, a partida terminou empatada sem gols, levando a decisão para os pênaltis. Com muita determinação, a equipe do Bela Vista venceu por 3 a 2 e conquistou o título do Torneio Início de Futebol Feminino.

O evento foi organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, liderada pelo vice-prefeito Jalico Aquino e sua equipe, que seguem incentivando o futebol feminino na região.

Jogos Masculino do Interior

Neste sábado, dia 22, terá início o Campeonato Masculino de Futebol do Interior, com a primeira partida marcada para as 16h.

