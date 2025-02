ÓBIDOS: Iniciou a XIII Copa de Futebol do Interior de Várzea e Terra Firma

A XIII Copa de Futebol do Interior de Várzea e Terra Firma de Óbidos teve seu pontapé inicial neste sábado (22), no Estádio Ari Ferreira, popularmente conhecido como Arizão. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sob a liderança do secretário Jalico Aquino, conta com a participação de 10 equipes que disputarão o título da competição.

A cerimônia de abertura foi marcada por duas partidas eletrizantes, com as arquibancadas do Arizão recebendo um excelente público. No primeiro confronto, o Ajax do Paiol enfrentou o Trindade. O jogo teve um ritmo intenso, e a equipe do Paiol abriu o placar ainda no primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, ampliou para 2 a 0 e, aos 15 minutos, Jean marcou mais um, consolidando a vitória por 3 a 0 para o Ajax do Paiol.

Na segunda partida da noite, Jacaré Puru e São Francisco das Pedras protagonizaram um duelo equilibrado. No entanto, o Jacaré Puru conseguiu sair vitorioso com um gol solitário, garantindo os três pontos na tabela.

Com esses resultados, Ajax do Paiol e Jacaré Puru saem na frente na competição, liderando a tabela com três pontos cada. A Copa promete fortes emoções nas próximas rodadas, com as equipes buscando seu espaço na disputa pelo título.

Galeria de Fotos....



