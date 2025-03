Paysandu vence e está na final da Copa Verde 2025 contra o Goiás

O Estádio do Mangueirão foi palco de uma grande festa na noite desta quarta-feira (19), quando um excelente público compareceu para acompanhar a segunda partida da semifinal da Copa Verde 2025 entre Paysandu e São Raimundo-RR. Com uma atuação convincente, o Paysandu venceu por 3 a 0 e garantiu vaga na final do torneio.

O jogo começou com intensidade, e desde os primeiros minutos o Paysandu partiu para cima do adversário, demonstrando um futebol ofensivo. O primeiro gol saiu aos 23 minutos da etapa inicial, com Edilson abrindo o placar para os donos da casa. Pouco depois, aos 32 minutos, Rossi ampliou a vantagem para 2 a 0, levando o time para o intervalo com uma boa margem de segurança.

No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Paysandu adotou uma postura mais administradora, ainda assim criando boas oportunidades de gol. O São Raimundo-RR tentou reagir, mas não conseguiu superar a defesa adversária. Aos 42 minutos, Rossi fechou o placar em 3 a 0 ao converter um pênalti, garantindo a classificação do Papão para a grande final.

Agora, o Paysandu se prepara para enfrentar o Goiás na decisão da Copa Verde 2025. O time goiano avançou à final após derrotar o Brasiliense nos pênaltis. A final será disputada em dois jogos, com a primeira partida acontecendo em Belém e o jogo decisivo em Goiás.

A torcida do Paysandu já está na expectativa para a busca de mais um título da Copa Verde. O confronto promete emoção e grandes disputas dentro de campo.

