XXX Festival do Jaraqui: A abertura do Festival ocorreu com festa na ACOB

O XXX Festival do Jaraqui foi aberto nesta sexta-feira, dia 09, com uma festa na sede da Associação Cultural Obidense (ACOB), que promove o evento e administra o Museu Integrado de Óbidos. A festa foi comandada por Di Paula e sua banda, Joelson Araújo e Netinho.

O Festival terá continuidade neste sábado, dia 10, com o Baile do Jaraqui, que acontecerá na sede social da Associação Recreativa Pauxis, (ARP), tendo três atrações especiais: Eduardo Dias, o grupo santareno Carimbatuque, e o grupo Circuito de Bar, também de Santarém.

O domingo, dia 11, terá a seguinte programação: DJ de Porto Trombetas, show de Joelson Araújo, Netinho e sua banda, eleição da Miss Jaraqui 2017, Banda Laser, a apresentação de Eduardo Dias e Carimbatuque e finalizando com o grupo Tamurás, de Juruti.

Registamos algumas imagens da Festa, onde a população obidense marcou presença em um dos eventos mais tradicionais de Óbidos.

O Festival do Jaraqui

Hugo Ferrari (in memoriam), foi o autor da Lei que instituiu o Jaraqui com “Peixe Símbolo de Óbidos” quanto foi Vereador. Já o “Festival do Jaraqui” foi idealizado pela Professora Idaliana Marinho de Azevedo, que na época estava à frente da Associação Cultural Obidense – ACOB.

E nesses três dias de Festival, haja Jaraqui: Frito, assado, escabeche, caldeirada, em fim, de qualquer forma que seja preparado, com uma boa farinha, limão e sal, esse peixe é de um excelente paladar. Não é por acaso que o Jaraqui é peixe símbolo dos obidenses.

Fotos de Odirlei Santos



