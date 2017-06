XXX Festival do Jaraqui: Baile do Jaraqui na ARP

O Festival do Jaraqui teve continuidade neste sábado, dia 10, com o Baile do Jaraqui, que aconteceu na sede social da Associação Recreativa Pauxis, (ARP), tendo três atrações especiais: Eduardo Dias, o grupo santareno Carimbatuque, e o grupo Circuito de Bar, também de Santarém. Registamos algumas imagens da Festa, onde a população obidense marcou presença em um dos eventos mais tradicionais de Óbidos.

O domingo, dia 11, terá a seguinte programação na orla da cidade: DJ de Porto Trombetas, show de Joelson Araújo, Netinho e sua banda, eleição da Miss Jaraqui 2017, Banda Laser, a apresentação de Eduardo Dias e Carimbatuque e finalizando com o grupo Tamurás, de Juruti.

www.chuaosso.com.br

Fotos de Odirlei Santos

